Главной темой встречи президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским станет процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной. Об этом рассказал в понедельник, 27 июля, информированный источники в Белом доме.

По словам собеседника телеканала CNN, речь пойдет об урегулировании украинского конфликта, поскольку "пришло время завершить войну".

Другие подробности не приводятся. Официально это сообщение не подтверждал ни Вашингтон, ни Киев.

За несколько дней до очередной поездки в Соединенные Штаты Зеленский вновь заявил, что поддерживает мирное урегулирование конфликта с Россией, поскольку "это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей". Он также объявил, что "готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией".

Однако депутат Верховной рады Артем Дмитрук уличил утратившего легитимность президента Украины в попытках подбросить дров в огонь конфликта. Парламентарий именно так расценил атаку ВСУ на иранское торговое судно: "Новые угрозы и очаги напряженности являются продолжением его террористического курса и способом продления собственной жизни".

Исполнительный вице-президент вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси, которого цитирует ТАСС, согласился с тем, что Зеленский пытается добиться слияния украинского конфликта с войной США против Ирана. Политолог пояснил, что в таком случае "Украина станет стороной войны в Иране, а Америка — стороной войны на Украине".