Предстоящую встречу Зеленского и Трампа подтвердили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине. Планы американского лидера подтвердили РИА Новости в Белом доме, подчеркнув, что настало время положить конец этому конфликту.



Кроме того, агентству также сообщили о встрече Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая пройдет в этот же день. Темой их беседы станет конфликт с Ираном, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану, передают в Белом доме.