Неработающим пенсионерам хотят дарить путевки в санатории

Неработающим пенсионерам нужно предоставить бесплатные путевки в санатории. Это не только снизит с пожилых финансовую нагрузку, но и улучшит их здоровье. Таким мнением поделился с РИА Новости во вторник, 28 июля, замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что у нас иногда санатории в межсезонье не загружены, есть свободные места. Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня", — сказал он.

Автор инициативы подчеркнул, что в первую очередь дарить путевки стоит жителям из Сибири и Дальнего Востока. Программу поддержки стоит вводить постепенно в каждом городе за счет федеральных и региональных субсидий, заключил Гриб.