Вражеский дрон попал в многоквартирный дом в Чехове

В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он также передает о возгорании шин на открытой площадке в результате падения ещё одного вражеского дрона. Пожарные уже ликвидируют огонь, добавил губернатор.

Кроме того, в СНТ "Дубрава" и "Ромашкино" обломки беспилотников попали в частные дома, пострадавших нет, говорится в сообщении Воробьева.

"Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны", — добавил он.

Губернатор заключил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме.

В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии 81 БПЛА с начала суток на подлете к Москве.