Отряд кораблей ТОФ прибыл во вьетнамский порт Камрань

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань. Российские моряки примут участие в совместных учениях.

На причале экипажи дизель-электрической подлодки "Уфа" и спасательного судна "Игорь Белоусов" встретили представители ВМС Социалистической Республики и нашего посольства.

Визит начался с церемонии возложения венков к памятнику советским, российским и вьетнамским воинам, отдавшим жизнь за мир и стабильность в регионе. В ходе предстоящих учений моряки двух стран отработают оказание помощи условно аварийной подводной лодке.