Почти 500 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю

За неделю с 20 по 26 июля от обстрелов и атак БПЛА пострадали 492 мирных жителя России.

Погибли 57 человек, в том числе семь детей. Такие цифры привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Украинские боевики выпустили за неделю по гражданским объектам России не менее 7195 боеприпасов, атакованы более 20 АЗС.

По словам Мирошика, Киев целенаправленно бьет по медучреждениям и санитарному транспорту вопреки нормам и принципам международного гуманитарного права, передает ТАСС.