Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов на Москву

Попытку самой массовой с начала лета воздушно атаки на Московский регион предпринял киевский режим минувшей ночью. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве сбито около четырех сотен украинских беспилотников.

По данным мэра Москвы, в период с 20.30 мск 27 июля до 6.30 мск 28 июля силы противовоздушной обороны перехватили 390 дронов ВСУ, направлявшихся к столице. Большая часть БПЛА нейтрализована на дальних подступах.

О последствиях воздушной атаки сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным главы региона, беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. Кроме того, фрагменты дрона повредили дачный дом в садовом товариществе в селе Дубна.