Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня надуманные тревоги могут мешать делам сильнее реальных препятствий. Отбросьте мысли, которые сбивают настрой, и напомните себе: вы имеете право на успех.

Тельцы

День может принести неразбериху и ощущение тумана. Не беритесь за слишком важные решения, лучше займитесь понятной рутиной и дождитесь более ясной картины.

Близнецы

Фантазия сегодня работает активно, но может увести не туда. Не стройте хитрых планов и не обещайте себе всё сразу — сначала проверьте, что действительно возможно. Простота сегодня надёжнее остроумных схем.

Раки

Вы можете быть впечатлительнее обычного. Не принимайте каждую новость близко к сердцу и старайтесь критичнее смотреть на происходящее, особенно в разговорах.

Львы

Будьте осторожнее с информацией о деньгах, выплатах или чужих обещаниях. Сегодня не стоит верить первому сообщению: лучше всё перепроверить и не спешить с выводами.

Девы

В отношениях легко запутаться, если пытаться искать скрытые смыслы. Не устраивайте проверок и не шпионьте в соцсетях — прямой разговор позже даст больше пользы.

Весы

День требует бережного отношения к самочувствию, особенно эмоциональному. Выполняйте рекомендации специалистов, снижайте нагрузку и не спорьте с потребностью в отдыхе.

Скорпионы

Спорт, развлечения и романтика сегодня могут пойти не так, как хотелось. Лучше выбрать простые и понятные дела, где результат зависит от ваших спокойных действий.

Стрельцы

В семье возможны расхождения во взглядах. Особенно осторожнее с темами, где люди легко спорят: иногда лучше сменить разговор, чем доказывать свою правоту.

Козероги

Поездки и дела вне дома могут затянуться. Выходите заранее, не планируйте слишком много встреч и оставьте запас времени на задержки или изменения маршрута.

Водолеи

Деньги могут ускользать быстрее, чем обычно. Не отвечайте на сомнительные звонки, не переходите по случайным ссылкам и не покупайте то, что вызывает хоть малейшее сомнение. Сегодня осторожность — это не тревога, а здравый смысл.

Рыбы

Ревность, секреты или старые обиды могут мешать ясности. Не делайте выводов на эмоциях: дайте себе время успокоиться и посмотреть на ситуацию трезвее.