В штабе Тутберидзе впервые прокомментировали уход Валиевой к Навке

Камила Валиева осенью прошлого года ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка решила продолжить карьеру под руководством Светланы Соколовской из Академии фигурного катания Татьяны Навки.

Долгое время Тутберидзе и ее помощники не высказывались по этому поводу. Молчание нарушил Даниил Глейхенгауз. Хореограф признался, что все прошло без скандалов. "Жизнь так сложилась. Каждый человек в какой-то момент чувствует или решает, что для него лучше. Камила пришла попрощаться, сообщить о своем решении, мы обнялись, нормально пообщались, выслушали ее мнение", — рассказал Глейхенгауз.

По словам тренера, еще до объявления Камилы о переходе, многие стали замечать странности в ее поведении. Тогда стало ясно, что все идет к разрыву отношений со штабом Тутберидзе. "Видели и осознавали все предпосылки, наблюдая за тем, как и сколько времени Камила проводит в шоу Тани Навки, как строилось их общение, как она окружила ее заботой. К этому все шло", — заявил хореограф.

Команда Тутберидзе тяжело переживала уход талантливой спортсменки в другую академию. По словам Даниила, к Валиевой всегда было особое отношение, на нее не повышали голос, не было никаких конфликтов.

"Мы спокойно и плодотворно работали. Этери Георгиевна о ней всегда тепло отзывалась в интервью… Ситуация, конечно, подразбила наши отношения, то есть в любом случае нанесла травму всем — и Камиле, и нам, тренерам. Я имею в виду не ее уход, а ситуацию с допингом. И вообще вся та Олимпиада стала большим переломом", — раскрыл хореограф интервью Okko.

Глейхенгауз предположил, что Валиевой было психологически тяжело приходить на тренировку после допингового скандала. Спортсменке было необходимо сменить обстановку.

В свою очередь Татьяна Навка ранее уверяла, что ни в коем случае не переманивала Камилу в свою команду. Они тщательно обсудили все с Валиевой, Навка просто попыталась понять фигуристку, войти в ее положение.