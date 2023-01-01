Пасынок Стаса Намина пытался повесить двойное убийство на родную мать

В ночь на 19 октября 2023 года в деревне Крюково Московской области произошла трагедия: убиты 30-летний Артем Микоян, сын Стаса Намина, и его 85-летняя бабушка, Полина Ткаченко. Оказалось, что кровавую расправу над родственниками устроил Роман Микоян (Ткаченко), пасынок музыканта.

"Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда", — говорил в интервью после убийства Намин.

В распоряжение ТАСС попали показания рок-музыканта по этому делу. Из документов стало известно, что пасынок Намина пытается оспорить приговор. Роман заявил, что не помнит, как убивал бабушку и младшего брата, не помнит, где взял нож, как наносил удары. Пасынок артиста объявил, что не мог бы совершить подобное, будучи в нормальном состоянии. Защита Ткаченко обжаловала приговор, настаивая, что квалифицировать действия Романа необходимо по статье "Убийство, совершенное в состоянии аффекта". Если суд согласится с адвокатами убийцы, то прежний приговор — 18 лет колонии, могут смягчить до 5 лет лишения свободы.

Стас Намин настаивает, что его пасынок отдавал отчет в своих действиях, и заранее планировал подставить собственную мать, списав на нее двойное убийство. Женщина примчалась на место преступления по звонку Романа до приезда правоохранительных органов.

"О произошедших событиях Намину стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Роман сказал ей, что она убила сына и мать", — говорится в документах.

Безутешная женщина несколько часов находилась рядом с телами убитых и пыталась уговорить сына дать ей возможность похоронить маму и младшего ребенка. В итоге Ткаченко сам позвонил в полицию. Но теперь мать убийцы изменила свои показания, она заявила, что не помнит об этом, но "допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий".