Иран и Оман обсуждают оплату прохода через Ормузский пролив

Иран и Оман примут решение, какую плату они будут взимать с судов западных стран, проходящих через Ормузский пролив.

В настоящий момент Тегеран и Маскат обсуждают вопросы безопасности пролива, а также размер платы, заявил ТАСС иранский посол в Москве Казем Джалали.

"По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры", - подчеркнул дипломат.

Не исключено, что для российских кораблей будет введен особый льготный режим транзита.

Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе прошли в Тегеране 24-25 июля. Стороны предполагают открытие "среднего коридора" через пролив.