Делегация США демонстративно покинула заседание СБ ООН

Американская делегация покинула заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителя Франции. Постпред США в международной организации Майкл Уолтц ранее обвинил Париж в том, что он потворствует "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".

Как сообщает Associated Press, демарш представителей США стал ответом на критику Вашингтона со стороны французских дипломатов. Париж осудил американцев за противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Французские дипломаты написали в соцсетях, что Соединенные Штаты больше нельзя рассматривать как "маяк прав человека".

Весь скандал развернулся вокруг решения Генеральной Ассамблеи ООН, которая поддержала продление полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка. В результате голосования, которое состоялось 25 июля, он останется на своем посту еще четыре года.