Собянин: В обновленных школах Москвы обустроят современные кабинеты биологии

К новому учебному году в московских школах откроют более 100 обновленных кабинетов биологии. Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в личном блоге, они появятся в зданиях, реконструированных по программе "Моя школа".

Для оснащения кабинетов закуплены микроскопы нового поколения, демонстрационные модели внутреннего строения животных. А также макеты для изучения анатомии человека.

Кроме того, в школах будут развернуты цифровые лаборатории с датчиками измерения состояния окружающей среды, а также параметров работы человеческого организма. Все кабинеты оснастят интерактивными панелями.