В Москве встретили триумфаторов первенства Европы среди юниоров

Раннее утро. Аэропорт Внуково. Москва встречает триумфаторов первенства Европы среди юниоров. Усталые, радостные и немного смущенные, они принимают заслуженные поздравления. В состязании с сильнейшими соперниками эти ребята доказали, что они - лучшие в своем виде спорта - и подтвердили привычный статус лидеров на европейской арене.

Среди водных видов спорта плавание на открытой воде - одна из самых сложных дисциплин. Соревнования проходят в естественных водоемах. Участникам мешают ветер, течение и температура воды. Для многих юниоров это был первый старт такого уровня. Признаются, что тренировки давались тяжело.

Полина Козякина открыла медальный зачет, но впереди у нашей сборной было еще много побед. В итоге - внушительная коллекция из десяти наград, две из которых - высшей пробы. На пятикилометровой дистанции в младшей возрастной группе наши девушки заняли весь пьедестал. Такого в истории европейских первенств еще не было. Впервые с 22-го года выступали под национальной символикой.

Звезды этих соревнований поедут на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Аргентине. Но главная цель - участие в Олимпиаде. Свои мечты и у наставников.

"Мы будем лицезреть наши победы. Мы будем болеть. И мы будем, самое главное, петь вместе гимн, а также смотреть, как развевается наш флаг. Появятся новые чемпионы и новые идолы мирового, европейского и российского плавания", - отметил Сергей Фесиков, спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России.

Мечтают и о том, чтобы этот тяжелый и зрелищный вид спорта находил все больше поклонников в России и за рубежом.