ФАС возбудила несколько дел из-за необоснованного повышения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырех регионах.

Надзорный орган выяснил, что владельцы автозаправочных станций в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми злоупотребили своим доминирующим положением и установили монопольно высокую цену.

Так, дело заведены, в частности, в отношении хозяйствующего субъекта, реализующего топливо на АЗС под брендом ESCO, а также на АЗС под брендом "Газпромнефть" по франшизе.

"На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Ранее антимонопольный орган выдал предпринимателю предупреждение, которое исполнено не было", - объяснили в ФАС.

Еще в четырех российских регионах были выданы предписания.