В Москве прошел круглый стол, посвященный истории Гидрометслужбы

О достижениях российских ученых и исследователей в области изучения климата и погоды говорили сегодня в Москве. В столице прошел круглый стол, посвященный истории отечественной Гидрометслужбы.

Её специалисты внесли огромный вклад в освоение территории нашей страны, становление сельского хозяйства, развитие промышленности. Особое внимание участники мероприятия уделили роли гидрометеорологов в обеспечение обороноспособности нашего государства.

Точная информация о погодных условиях всегда была востребована при ведении боевых действий. Решающее значение эти сведения имеют и сегодня, в зоне СВО.

"На них ориентируются при применении высокоточного оружия, авиации, беспилотных летательных аппаратов, при организации логистики и ведении инженерных работ. Огромным преимуществом являются созданные в нашей стране гражданские системы мониторинга природных процессов. Они позволяют прогнозировать различные катаклизмы и своевременно предупреждать о них, тем самым снижая ущерб от природных бедствий", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России.