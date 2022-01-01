Успенская рвет и мечет: "Пьяная Пугачева испоганила мою песню"

Любовь Успенская вспомнила о случае, после которого она вычеркнула Аллу Пугачеву из своей жизни. В тот вечер Примадонна сильно выпила.

Исполнительница хита "Кабриолет" часто откровенничает с журналистами, вспоминая яркие эпизоды своей биографии. На этот раз она рассказала о нехорошем поступке Пугачевой.

Любовь Залмановна питает особую нежность к песне "Россия", которую записала еще в 1991 году, живя в США. Позже, как вспоминает шансон-исполнительница, эту композицию "испоганила" Алла Борисовна. В свое время последней даже не сказали, что "Россию" написала Успенская.

"Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своем пути: „Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой“. Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала", — негодует королева шансона.

По воспоминаниям артистки, Алла Борисовна позже признавалась, что "вообще никогда не лезет в такие темы". Тем не менее, для Успенской тот случай был показательным — она говорит, что после случившегося навсегда вычеркнула Пугачеву из своего списка. Что же касается "России", то Любовь Залмановна вернулась к ее исполнению.

"Это случилось в новый 2022-й новый год. В телепередаче федерального канала показали эпизод песни „Россия“ в моем исполнении, с моим балетом. Мы не можем жить без веры и надежды. Если люди будут отворачиваться, будут безразличными, это как? Сегодня народ потерял ориентиры", — разводит руками Успенская в беседе с "Московским Комсомольцем"