День Крещения Руси отмечают по всей стране

День Крещения Руси отмечают сегодня в нашей стране. Праздник является официальной датой и отмечается в День памяти Святого равноапостольного князя Владимира.

Утром торжественные службы прошли в православных храмах. Литургию в Успенском соборе Кремля совершил патриарх Кирилл. Перед этим предстоятель Русской церкви поздравил Владимира Путина с праздником его небесного покровителя.

Днём в центре Москвы пройдёт традиционный крестный ход, который завершится молебном у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади.