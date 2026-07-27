Прилетевшего в США Зеленского забыли встретить в аэропорту

Владимира Зеленского забыли встретить в Вашингтоне. Украинский лидер прилетел в США на закрытую встречу с американским президентом Дональдом Трампом. У трапа его ждали только члены экипажа его самолета и охрана.

В планах главы киевского режима также участие в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Сенатор-республиканец скончался 11 июля, по возвращении из своей поездки в Киев.

Встреча Зеленского с президентом США пройдет в закрытом для прессы формате в 16:30 мск. Агентство Reuters отмечает, что это первые личные переговоры Трампа и Зеленского после беседы на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Предполагают, что украинский лидер намерен выпросить поставки ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, а также объявить о соглашении по производству британских систем РЭБ Stone Cloak.