ФСБ предотвратила теракт против сотрудника ВГА в Белгороде

Теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области предотвратила Федеральная служба безопасности в Белгороде. Исполнителем должен был стать 63-летний местный житель, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ВГА Харьковской области расположена в Белгороде. В отношении ее сотрудника планировалась преступная акция, о которой стало известно российским спецслужбам. Следствие установило, что местный житель 1963 года рождения был завербован Службой безопасности Украины. Подозреваемый прошел специальное обучение в Киеве, где освоил организацию тайников, наружное наблюдение, использование средств конспирации и обращение с взрывчатыми веществами.

Под руководством украинских кураторов планировался подрыв автомобиля российского чиновника. Злоумышленник изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и государственной измене, передает ТВЦ.