ВСУ ударили по рейсовому автобусу в белгородском Шебекино

ВСУ атаковали с помощью беспилотника рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области.

Пострадали 19 человек, 18 из них доставлены в шебекинскую больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. 15 пассажиров поучили осколочные ранения, у троих - акубаротравмы.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос об их переводе в Белгород.

"Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения", - отметил Шуваев.

Уточняется, что взрывом беспилотника и осколками повреждены рейсовый автобус, грузовой автомобиль, легковая машина.