Мишустин потребовал обеспечить технологическую независимость железных дорог

России в условиях санкций необходима технологическая независимость железных дорог. Укрепление технологического суверенитета поможет повысить безопасность этого вида транспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер на встрече с руководителем Росжелдора Александром Сахаровым подчеркнул важность работы над повышением уровня безопасности всех технологий и инноваций. Мишустин потребовал ускорить темпы технологического развития отрасли, активнее развивать передовые технологии, инновационные решения, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул особую роль подготовки квалифицированных специалистов. По словам главы правительства, необходимо усиливать качество их обучения на базе железнодорожных техникумов и вузов.