"Господи! Какая трагедия!": Сергей Жигунов тяжело переживает смерть 16-летней возлюбленной

Сергей Жигунов после развода и неудачного романа с Анастасией Заворотнюк нашел свое счастье с журналисткой Викторией. Вторая жена актера оказалась копией звезды "Моей прекрасной няни", смерть которой Жигунов так сильно переживал, что не нашел в себе силы прийти на похороны. Лишь спустя несколько дней Сергей появился на Троекуровском и принес Анастасии цветы.

Только теперь стало понятно, почему Жигунов так остро отреагировал на гибель бывшей возлюбленной. Оказывается, подобную трагедию он пережил в юности. В 16 лет будущий артист потерял любимую девушку. О ней Сергей до сих пор вспоминает со слезами на глазах.

Подробности произошедшего на своей странице в соцсети раскрыла Виктория. Жигунова поделилась видео, в котором 63-летний актер задумчиво смотрит в камеру, а его глаза наполнены слезами.

"Это был рассказ мужа о его первой любви. Им было по 16 лет, ее родители были против. Она погибла. К сожалению, настройки камеры не позволили записать в нормальном режиме, а звук не записался совсем. Повторять эту глубоко личную историю он отказался", — призналась Виктория.

Поклонники соболезнуют Жигунову. Многие отметили, что судя по виду артиста, он до сих пор тяжело переживает гибель первой любви. "Господи! Какая трагедия. Обнимаю крепко-крепко! Возможно, даже лучше, что нет звука, эмоции передали все", — написал один из пользователей Сети.