СКР призвал признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством

Использование искусственного интеллекта, прокси-серверов и VPN для преступника должно быть отягчающим обстоятельством.

СКР подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за их использование в совершении преступлений. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, в настоящее время технологии используются для совершения убийства, доведения до самоубийства, терактов и сексуального насилия, поэтому этот признак должен быть закреплен в законодательстве как отягчающее обстоятельство.

"Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда", - объяснил Бастрыкин в интервью "Интерфаксу".

Глава СКР подчеркнул, что речь не идет о наказании за любое использование гаджетов или сетевых технологий.