Автомобиль с офицером ВСУ подорвали неизвестные в Одессе

Автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины подорвали неизвестные в Одессе. Бомба была заложена под колесом машины.

BMW X5, принадлежащий военному, взорвался, как только водитель завел внедорожник и начал движение. В результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под передним левым колесом автомобиля, водитель получил ранения. Военный доставлен в больницу.

Как пишет издание "Страна.ua", автомобиль принадлежал Вячеславу Сазонову. Он занимает должность старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМСУ.