Умер год назад: Симоньян рассказала, что так и не похоронила Кеосаяна

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали его в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Где похоронили Тиграна Кеосаяна, семья не раскрывала.

Оказывается, прах режиссера так и не был предан земле. В этом призналась Маргарита. Журналистка не может смириться с потерей и убивается по покойному супругу. 28 июля глава RT опубликовала в личном блоге отрывок из новой книги о себе и покойной муже "Непервая любовь". В произведении она раскрыла, что стало с прахом Тиграна.

Симоньян рассказала, что с каждым прожитым рядом с мужем годом она становилась на год моложе. Многие удивлялись, в чем секрет журналистки, мол, какие молодильные яблоки она ест. Но с уходом любимого все изменилось, Маргарита резко состарилась, из-за рака у нее выпали волосы и брови, "кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет". Журналистку искусственно ввели в раннюю менопаузу, это необходимо для борьбы с раком груди.

"Я, наконец, выгляжу на свой возраст. А то и старше. Но это не из-за химии и менопаузы. Дело в том, что пепел моих молодильных яблок стоит в синей вазе на моей прикроватной тумбочке", — шокировала откровением Симоньян.