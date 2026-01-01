Российским многоборцам разрешили побеждать с флагом и гимном

Российским многоборцам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение снять санкции с российских спортсменов приняла Международная федерация функционального многоборья (IF3).

В Федерации функционального многоборья России это назвали большим успехом организаторской и дипломатической работы российских представителей. В IF3, в свою очередь, ожидают, что россияне примут участие в турнирах серии "Мастерс", а также во взрослом чемпионате мира нынешнего сезона.

Президент IF3 Гретхен Киттельбергер заявила, что согласна с решением Международного олимпийского комитета о снятии санкций с Олимпийского комитета России. Спорт должен оставаться нейтральным, убеждена она. Ближайший международный старт серии "Мастерс" запланирован на 22-25 октября 2026 года. Турнир пройдёт в Арубе.

МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Олимпийский комитет России временно восстановлен в правах.