Трамп пересмотрел свои взгляды на действия ВСУ

Президент США Дональд Трамп изменил свою оценку хода конфликта на Украине.

В последнее время американский президент выражает оптимизм в отношении Украины и восхищен стойкостью ее лидера Владимира Зеленского, сообщила газета The Wall Street Journal.

"Более года президент Трамп в частных беседах с советниками настаивал на том, что Украина проигрывает войну. Однако (...) в последние недели он выразил новый оптимизм", - рассказал источник.

Ранее в Кремле указали на дуализм в позиции Трампа по Украине – Штаты, с одной стороны, поставляют оружие на Украину через страны НАТО, а с другой стороны, говорят о готовности способствовать мирному урегулированию по Украине.