Шумят и постоянно мешают: Пугачева пожаловалась на 12-летних двойняшек Лизу и Гарри

Алла Пугачева восстанавливается после серьезной травмы. Примадонна четыре месяца назад упала и сломала тазобедренный сустав. Некоторое время артистка была прикована к кровати, но сейчас она может передвигаться самостоятельно, опираясь на трость.

Исполнительница хита "Айсберг" переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева призналась, что могла на всю жизнь остаться прикованной к инвалидному креслу.

При таких обстоятельствах Алле Борисовне было не до воспитания младших детей — Гарри и Лизы. Более того, шумные подростки раздражали артистку и мешали процессу ее выздоровления. Об этом сама Примадонна рассказала в беседе с прессой на фестивале "Лайма. Рандеву".

У Пугачевой спросили, какую музыку она слушает дома. Ответ певицы оказался неожиданным. "Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину", — не скрывая раздражения на близких заявила Примадонна.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию вслед за признанным иноагентом мужем Максимом Галкиным. Сначала семья обосновались в Израиле, но из-за военного конфликта в стране Примадонна с детьми была вынуждена искать новое место. В итоге они решили пожить на Кипре.

Семья поселились в курортном Лимасоле. Аллу Борисовну часто узнают туристы на кипрских улочках, а она и не против. Пугачева всегда с радостью позирует на фото со своими поклонниками.