Британцы напуганы "вымораживающим" предупреждением Путина

Британские СМИ пишут о серьезной угрозе Западу, с которой выступил президент России. Утверждают, что предупреждение Владимира Путина "вымораживает".

Речь идет о словах российского лидера, сказанных им на встрече с командующими флотами, состоявшейся в преддверии Дня ВМФ России. Путин предупредил о своем огромном ядерном военно-морском арсенале, поскольку он борется за превосходство в войне против Украины, пишет газета Daily Express.

Президент России объявил о скором вводе в эксплуатацию высокоскоростного подводного беспилотника "Посейдон", оснащенного собственным атомным реактором. Издание утверждает, что применение этого вооружения способно вызвать радиоактивные приливные волны, которые могут затопить большую часть Британии.