Появились кадры с места ДТП с автобусом в Москве

Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом на юге Москвы. Авария произошла несколько часов назад на улице Академика Миллионщикова.

Как сообщили в столичном Дептрансе, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья.

В ведомстве уточняют, что водитель 1973 года рождения. Его стаж 29 лет, из них четыре он работает в Мосгортрансе. Перед рейсом мужчина прошел медосмотр в установленном порядке, межсменный отдых накануне был обеспечен. Нарушений трудовой и линейно-транспортной дисциплины не имеет.