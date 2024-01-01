Собянин рассказал о помощи регионам в использовании ИИ в лучевой диагностике

Столица помогает регионам в использовании искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Уже обработано более 16 миллионов исследований. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Глава города отметил, что в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина регионам открыли доступ к уникальной платформе. Где собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они прошли многоступенчатую проверку. И доказали свою эффективность в московской системе здравоохранения.

Алгоритмы могут одновременно выявлять до 14 патологий на одном медицинском изображении. Сейчас к платформе подключено более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов. При этом новые технологии не заменяют врача. А только помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.

"Сегодня у них появилась такая возможность делать все то же самое, что делают наши врачи. А это всё возможное, от выполнения измерений и заканчивая скрининговыми исследованиями органов грудной клетки, которое можно автоматизировать и сделать практически автономным", - пояснил Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике.