Пациента с тяжелым поражением артерий сердца спасли врачи ГКБ имени Юдина

Этот день чуть не стал последним. Пациента с тяжёлым поражением артерий сердца спасли врачи Городской клинической больницы имени Юдина. Мужчина наблюдался там с двумя серьёзными диагнозами, которые и дали такое осложнение. Времени было мало. И пациенту повезло, что опасное состояние застало его на плановой процедуре.

Для Александра Ермолова посещение больницы – неотъемлемая часть жизни. Уже три года три раза в неделю он приезжает сюда на гемодиализ. Специальный аппарат, его еще называют "искусственной почкой", очищает кровь от токсичных веществ. Для мужчины это процедура просто необходима. Но однажды привычный поход в больницу едва не стал последним.

"Пациент отметил жалобы на чувство кома в груди и нарастающую одышку, что заставило заподозрить наличие у него сердечной патологии", - рассказал Алексей Нестеров, заведующий первичным сосудистым отделением ГКБ имени С.С. Юдина.

Александра сразу обследовали. Подозрения врачей подтвердились - у мужчины серьезные проблемы с сердцем. Возникли они не на пустом месте. Два опасных диагноза - амилоидоз, при котором в организме накапливаются "неправильные" белки и откладываются во внутренних органах, и почечная недостаточность - сделали Александра уязвимым перед болезнью сердца.

"Пациент был в срочном порядке взят в рентген-операционную для проведения коронарной коронарографии. При проведении исследования было выявлено тяжелое кальцинированное трехсосудистое поражение артерий сердца", - рассказал Алексей Нестеров.

Требовалась срочная операция. Состояние мужчины ухудшалось с каждой минутой. Случился инфаркт Миокарда, развился кардиогенный шок - сердце резко потеряло способность качать кровь. За жизнь мужчины боролась целая команда специалистов.

Сейчас Александра, кроме редких ночных кошмаров, ничего не беспокоит. Он также ходит три раза в неделю на гемодиализ, стараясь не вспоминать о том страшном дне. Врачи говорят прямо: ему крупно повезло. Случись приступ дома или на улице, исход мог бы быть другим.

"Наша больница - многопрофильный стационар, который может оказать помощь пациентам с несколькими тяжелыми заболеваниями", - сообщила Нина Мишина, врач-нефролог.

Случай с Александром в очередной раз доказал эффективность комплексного подхода. Когда у больницы много возможностей, у пациента больше шансов на точную диагностику, быструю помощь и комфортное лечение.