Ученый рассказал, стоит ли москвичам ждать нашествия кусачих комаров

Комаров в этом году москвичи наблюдают только на картинках и в засушенном виде в павильоне пчеловодство на ВДНХ. Биологи подтверждают - этим летом кусачих гораздо меньше, чем прошлым. Объясняется такой дефицит погодой. Для созревания взрослых особей кровососов должно быть и влажно, и жарко. А вот в московском регионе то прохладные дождливые дни, то жаркие, но сухие.

В июле Москву обильно поливало дождями. Да и температура воздуха в последние дни поднялась. По столице прокатился слух о грядущем нашествии комаров в последние недели лета. Однако, не так всё страшно. В средних широтах обитают два основных рода кровососов. Комары если и появятся, то не самые кусачие.

"Кусаки - самые агрессивные, но пик выхода у них в мае-июне. Поэтому какого-то обильного кусающего роя ждать не стоит. Потому что во вторую половину лета наиболее активны комары из рода кулекс, которые менее направлены на питание кровью человека. Больше они приспособлены к птицам, к другим зверям", - рассказал Дэниал Юркевич, научный сотрудник Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева.

Такие микроводоёмы могли бы стать идеальной средой для размножения комаров при длительной жаре от двух недель, однако сейчас никаких полчищ кровососов здесь не наблюдается, получается московская переменчивая погода - наше спасение.

Эти пруды с кувшинками находятся на территории биокластера ВДНХ. Помимо павильона "Пчеловодство" с большим собранием фактов о насекомых, здесь можно поближе рассмотреть и других обитателей столичных широт.

"Это диорама Лосиный остров, сердце нашей выставки. Вы знаете, Лосиный остров - это национальный парк в Москве, и все эти животные там есть, но если вы туда придёте, вы, конечно, никого не увидите, потому что они все прячутся, а здесь они как бы вышли на сцену", - рассказала Маргарита Атрощенко, заведующая научно-экспозиционным отделом Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева.

На сцене и лось, и лиса, и енотовидная собака, ежик и несколько видов птиц. В павильоне геология проходит выставка - 12 признаков жизни. Диорама показывает три из них - многообразие, целостность и дискретность, ритмичность. Для демонстрации первого основополагающего признака на полки поместили десятки птичьих гнёзд.

Здесь также можно увидеть процесс пищеварения через рентген, послушать, что говорят растения и как звучат птицы будущего, потрогать огромные семена экзотической пальмы. В общем, можно увлечься и совсем забыть о комариной буре.