В усадьбе Останкино продолжается реставрация дворца-театра

Центральная часть усадьбы - дворец-театр. Сейчас он укрыт временной кровлей, под которой кипит работа. Всё здание - деревянное. Колонны "под мрамор", штукатурка "под камень" - это искусные обманки, которые как раз входили в моду в 18 веке.

Их поэтапно восстанавливают: укрепляют фундамент, стены и кропотливо работают над отделкой. Демонтаж вскрывает старые слои, и реставраторы буквально по крупицам собирают историю. Вот, например, в Голубом зале изучают следы от набивки тканых обоев, ищут уцелевшие фрагменты. Насколько роскошным был зал, можно судить хотя бы по резному позолоченному порталу.

Это парадная гостиная, где после спектаклей собирались приглашённые гости и устраивали пышные фуршеты. Можно было выйти и на балкон, встречать подъезжающие экипажи. Даже колонны у главного входа были сделаны из дерева, это сделано было для того, чтобы удешевить строительство и сделать здесь определенную акустику.

В Пунцовой гостиной стены были полностью обшиты бархатом, кроме одного поля - для парадного портрета Павла I. Шереметев дружил с императором с детства и хотел пригласить его в театр после коронации. Сейчас портрет на реставрации, а по найденным фрагментам тканей восстанавливают исторический облик зала.

Египетский павильон уже встречает гостей. Фасады засияли нежно-розовым с белоснежными колоннами, а рельефные скульптуры и лепной фриз делают здание почти невесомым. Внутри - настоящий праздник света: огромные окна заливают залы солнцем. Кругом блеск золота и хрусталя. В центре главного зала - будто застывший момент из прошлого: стол накрыт к званому ужину. Вазы, графины, тарелки, хрустальные бокалы - всё готово к приёму гостей. От центрального зала расходятся две галереи, где стоят карточные столики, уютные кресла и золочёные канделябры - здесь, кажется, вот-вот начнётся вечерняя игра в карты.

"Помимо ломберных столов, где можно было придаться парадной известной игре в карты и вот такой вот уникальный столик бобик, столешница в форме боба, и изображена на нем галантная сцена, но галантная сцена наполнена очень глубоким смыслом", - рассказала Ольга Еремина, главный хранитель Государственного музея-заповедника Останкино и Кусково, кандидат исторических наук.

Здесь восстановили больше 700 квадратов подлинного художественного паркета, вернули к жизни искусственный мрамор, лепнину, старинные печи и даже сфинксов на страже у входа.