Востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции подтверждается террористической активностью Киева. Киевский режим расширяет географию своих преступлений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по теме украинского урегулирования продолжаются в рабочем порядке. Песков добавил, что США не оставляли этот трек. Однако у американцев появились хорошо известные приоритетные проблемы, которые требуют решения.

Пескова спросили также, есть ли запрос с американской стороны на телефонный разговор с президентом России. Пресс-секретарь сообщил, что запроса на беседу с Владимиром Путиным от администрации Дональда Трампа пока не поступало, передает РИА Новости.