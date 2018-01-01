Дети Петросяна и Брухуновой не живут с родителями: вот почему

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. В этом супругам помогают няни, что ни юморист, ни его жена не скрывают.

На днях Татьяна призналась, что их с Петросяном наследники уже почти месяц живут в другом городе. Ваган и Матильда отправились на каникулы в Сочи. Брухунова не видит в таком решении ничего предосудительного.

На своей странице в соцсети молодая жена артиста рассказала, что они с Евгением Вагановичем решили отправить наследников к морю, пока сами заняты работой в Москве. Под чьим присмотром сейчас дети, Татьяна уточнять не стала. Но ранее она признавалась, что из-за напряженного рабочего графика не может сама постоянно присматривать за дочкой и сыном. Евгений Ваганович и вовсе не остается с Ваганом и Матильдой дольше, чем на час. Юморист слишком устает от малышей в силу возраста. В связи с этим родители давно наняли нянь-помощниц. Вероятно, они и улетели в Сочи с малышами.

По словам Татьяны, в августе дети вернутся в столицу, а там подойдет время отпуска, и вся семья отправится в большое путешествие. Куда именно они полетят, Брухунова раскрывать не стала, но намекнула, что отдых будет грандиозным.

Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. Через год артист развелся с Еленой Степаненко, и вскоре женился на своей новой избраннице. Татьяна родила юмористу двоих детей — Вагана и Матильду.