В Национальном центре "Россия" открылась выставка об истории русского театра

Сотни уникальных экспонатов из ведущих театров страны и раритетные музейные артефакты. Заглянуть за кулисы, увидеть, кто и как готовит к постановке спектакли и даже выйти на сцену можно в Национальном центре "Россия".

Новая масштабная экспозиция, посвящённая 150-летию Союза театральных деятелей, раскрывает историю русского театра от 18-го века до наших дней. Интерактивная экскурсия проходит по всем театральным цехам. Посетители не только видят работу костюмеров, бутафоров, гримёров, осветителей, но могут и сами попробовать себя в этих ролях. А также принять участие в репетициях и этюдах.

"Театр – место для счастливых людей. Он создаётся тысячами людей – от тех, кто встречает в театре зрителя, до режиссёров, которые выпускают спектакль, художественных руководителей. Это огромный организм. И вот мы очень хотим, чтобы, прежде всего, и наше молодое поколение, познакомилось с театром, с миром закулисья – из чего это создано, как работает воображение. Мне кажется, театр – это единственное место, где чудо ещё сохранилось. Поверьте в него", - отметил Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России.