Москвичам объявили об окончании сезона дождей

Жители столицы скоро смогут отдохнуть от дождей. Надо потерпеть до конца рабочей недели, пообещал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как сообщил метеоролог в беседе с RT, осадки отступят на ближайших выходных. Пока же ожидается дождливая облачная погода с дневной температурой плюс 18-19 градусов. Просветы в облаках появятся в четверг, 30 июля. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, но все еще будет дождливо.

Потепление продолжится в пятницу, 31-го числа. Столбики термометров покажут плюс 22-24 градуса. Тучи уйдут за горизонт в выходные, температура поднимется до плюс 26-28 градусов.