Стали известны подробности смертельной аварии на Калужском шоссе

Прокуратура контролирует установление причин смертельной аварии на Калужском шоссе в Москве. В результате ДТП два человека погибли.

Все произошло накануне поздно вечером в районе села Вороново. По предварительным данным, водитель БМВ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком груженным кондитерскими изделиями. От удара взорвался бензобак и вспыхнул сильный пожар, который охватил сразу две машину.

Огонь был настолько мощный, что зацепило даже находившегося рядом мотоциклиста. Правда от госпитализации он отказался. А вот находившиеся в салоне иномарки водитель и пассажир погибли на месте. Между тем, в соцсетях пишут, что БМВ мог подрезать мотоциклист. Движение транспорта в районе аварии удалось восстановить только к пяти часам утра.