Принц Уильям и Кейт Миддлтон обратились к народу с полным боли заявлением

Принц Уильям и принцесса Кэтрин опубликовали заявление, в котором обратились к людям, пострадавшим от разрушительных лесных пожаров во Франции, Испании и Великобритании. Из-за стихии уже эвакуированы 200 тысяч человек, но огонь продолжает стремительно распространяться.

"Наши мысли со всеми, кого затронули разрушительные лесные пожары во Франции, Испании и Великобритании. Мы глубоко благодарны пожарным, сотрудникам экстренных служб и волонтёрам, которые неустанно работают в чрезвычайно тяжёлых условиях. Эти события служат суровым напоминанием о вызовах, связанных со всё более экстремальным климатом, и о важности защиты как людей, так и природы", — говорится к обращении принца и принцессы Уэльских.

Накануне владелец ресторана в Бордо рассказал журналистам, что в городе сложилась ужасающая обстановка. "Сейчас это совсем не располагает к тому, чтобы выходить из дома. Город полон дыма и пепла, поэтому поток клиентов резко сократился. Люди ходят по улицам в масках. Наша главная забота — безопасность людей и сотрудников экстренных служб", — сообщил гражданин Британии, работающий во Франции.

Между тем, министр иностранных дел Франции призвал туристов не отменять свои поездки, несмотря на беспрецедентные лесные пожары, охватившие юго-запад страны. Власти считают, что ситуация находится под контролем.