Российские войска продолжают специальную военную операцию. В результате активных действий ВС России освобожден еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под полный контроль населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, по цехам, производящим беспилотники. Поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ.

Силы противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб. Также ликвидировано три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.