Украинцы испугались возможной мести Ирана за обстрел судна

Иран планирует в течение двух суток запустить три баллистические ракеты по территории Украины. Такие сообщения появились в украинских Telegram-каналах. Поясняется, что это месть Тегерана на удар ВСУ по иранскому судну.

Telegram-канал "Инсайдер" признает, что никакого официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Тем не менее, авторы публикуют карту с возможным радиусом поражения иранской баллистической ракеты средней дальности Khorramshahr. Она долетит до объектов на большей части Украины, за исключением ее западных регионов.

ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море 25 июля. В результате обстрела и взрыва на борту погиб один моряк, еще один получил ранения. В МИД Ирана заявили, что Исламская Республика вправе ответить Киеву на эту атаку.