СВР раскрыла лицемерный план Евросоюза в отношении Армении

Евросоюз пытается заставить Армению отказаться от сотрудничества с Москвой, прекрасно понимая, что выход из Евразийского экономического союза приведет к глубокому экономическому кризису в республике. Об этом рассказали во вторник, 28 июля, в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Как отметили в спецслужбе, ЕС настаивает на сокращении присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях экономики Армении, разрыве гуманитарных связей и подавлении выступающих против этого внутренних оппонентов.

За выполнение этих требований Еревану сулят либерализацию визового режима и превращение в "процветающий перекресток мира", хотя в Брюсселе понимают, что не смогут компенсировать Еревану многомиллиардные издержки выхода из ЕАЭС. Европейские страны недвусмысленно дали понять, что не готовы открыть свои внутренние рынки для армянской продукции.

За день до этого армянский премьер Никол Пашинян звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент России призвал визави как можно скорее определиться с приоритетами дальнейшего развития — остаться с ЕАЭС либо продолжить путь к евроинтеграции.

Как уточнил вслед за этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, точные сроки референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС политики не обсуждали. Дедлайнов Москва не устанавливала, хотя "была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума" (цитата по РИА Новости).

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян предупредил, что равноценной альтернативы рынку России для армянских аграриев нет ни сейчас, ни в обозримом будущем, "сколько бы ни говорили невнятно о политике". Эксперт призвал соотечественников забыть на ближайшее десятилетие о возможности поиска замены, равноценный российскому рынку и рынку ЕАЭС, "даже если разрозненно решать 1%–2% вопросов".