Судьбу Telegram связали с завершением СВО: "Если только не случится чудо"

Работа Telegram в России не возобновится в полном объеме как минимум до завершения специальной военной операции. Убежденность в этом выразил во вторник, 28 июля, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Как подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik, системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов юридических или частных лиц, до окончания СВО ожидать не стоит. Известны случаи "возвращения из иноагентства", однако они носят единичный характер.

В том, что касается ограничения работы Telegram, главной проблемой Клименко назвал статус создателя мессенджера Павла Дурова — бизнесмен проходит по уголовному делу во Франции и вынужден будет сотрудничать с европейскими правоохранителями. Однако, учитывая разногласия между Россией и Европой, Дурову придется выбирать одну из сторон.

Соответственно, можно не рассчитывать на полномасштабное восстановление работы Telegram в России минимум до завершения СВО, "если только какое-то чудо случится", подытожил Клименко.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что "использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава" ВС России в зоне специальной военной операции.

В Кремле подтвердили, что в Telegram "фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны". С учетом этих фактов соответствующие органы предпринимают "те меры, которые считают целесообразными".