Куклачев заставил Алферову извиняться перед 18-летней кошкой

Актриса Ксения Алферова столкнулась с новой проблемой. Ее 18-летняя кошка Зося внезапно начала хулиганить и портить дом.

"Наш сторожил, кошка Зося (ей 18 лет !), воспитавшая все звериное наше царство, стала чудить. Писать и капать где не попадя. Что мы только не делали, она была настойчива в своем безобразии", — призналась Ксения на своей странице в соцсети.

Алферова долго не могла справиться с этой бедой, случайно встретив Юрия Куклачева, актриса решила обратиться к нему за советом.

"Оказалась я в театре Куклачева, сидит рядом со мной гуру. Я к нему: „Что нам делать? Спасите, помогите!“ И он спокойно так: „Ваша кошка на вас обиделась, решила, что вы ее больше не любите и теперь выживает вас из своего дома“. Велел купить Зосе что-нибудь эдакое и попросить прощения", — поделилась актриса.

Спорить с главным экспертам по хвостатым Алферова не стала. В тот же день Ксения купила Зосе вкусности, и вся семья по очереди подходила к кошке извиняться.

"Самое поразительное, что это сработало! Она нас простила и безобразничать прекратила. Разрешила нам остаться у нее в доме жить и с ней дружить!" — заявила падчерица Александра Абдулова.

Напомним, не так давно Ксения Алферова пережила личную драму. После 25 лет брака от актрисы ушел муж Егор Бероев. Он закрутил роман с молоденькой балериной и уже отвел новую пассию под венец.