Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин во вторник, 28 июля.

Как подчеркнул президент, обсуждая эту тему с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, наши контакты с дружественными странами и с соответствующими структурами властными в этих странах чрезвычайно важны.

Накануне российский лидер отмечал, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Остается немало стран, дружественно относящихся к России и понимающих задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира (цитаты по РИА Новости).

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия остается сильной и конкурентноспособной вопреки любым попыткам ее изолировать, ослабить или разрушить. Это справедливо не только для экономической мощи нашей страны, но и в отношении российской экономики.

Отдельные голоса разума звучат даже в недружественных России государствах. Глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан призвал понять, что Россия является важным партнером для ФРГ, без которого будет плохо самой Германии.