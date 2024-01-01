Европейские страны, страдающие от разрушительных природных пожаров, не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения огня по собственной вине.

Как напоминает Berliner Zeitung, до 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров. Однако из-за антироссийских рестрикций закупать запчасти для вертолетов и проводить их техническое обслуживание не получается. В итоге Ка-32, выведены из эксплуатации.

Страдают от этого Испания, Португалия, Греция, Болгария, Кипр. Найти альтернативу не удалось из-за недостатка финансирования.

Сложная ситуация во Франции. Как отметила политический обозреватель Елена Караева в эфире радио Sputnik, пожары на юго-западе страны уничтожили территорию площадью в четыре Парижа. В Жиронде сгорело почти 40 тысяч гектаров виноградников, леса, домов, дорожной инфраструктуры. Однако глава государства Эммануэль Макрон, приехав в пострадавший район, вместо реальной помощи предложил набор политических лозунгов. Хроническое недофинансирование гражданской обороны ведет к отсутствию самого необходимого для борьбы с огнем: не хватает тысячи машин, десятков самолетов-амфибий, людей.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филлипо, напоминая про ситуацию с российскими вертолетами, призвал рассказать правду об этом европейским налогоплательщикам и избирателям: "Люди должны знать, как ЕС приносит их в жертву ради глупой русофобии!"