Неожиданный поворот: после многолетней вражды Орлова дала публичное обещание Шепелеву

Жанна Фриске родила единственного сына от телеведущего Дмитрия Шепелева. Платону было всего два годика, когда его мама умерла. Мальчик остался жить с папой, а родственников со стороны мамы он не видел уже много лет.

Дмитрий не дает бабушке, дедушке и родной тете видеться с Платоном. Якобы так телеведущий оберегает мальчика от шумихи в СМИ. По словам Шепелева, родные Фриске хотят устроить из встреч с сыном Жанны телешоу.

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", — шокировал Дмитрий.

После откровений телеведущего ему в блог написала Ольга Орлова, крестная Платона, которая годами умоляет Шепелева разрешить ей увидеться с мальчиком. Она в очередной раз попросила о встрече. Что ответил Дмитрий, Ольга не рассказала.

Когда спустя почти месяц журналисты встретили Орлову на одном из мероприятий, первым делом ее спросили, удалось ли ей поговорить с сыном Жанны Фриске. Телеведущая вышла из себя от такого вопроса. Оказывается, у экс-блестящей есть определенные договоренности с Шепелевым.

"Вы думаете, что вы самый хитрый журналист? Он молчал, я молчала, и тут я вам сейчас все расскажу?! Я не комментирую эту тему, у нас с Дмитрием есть определенные договоренности. Я эту тему не комментирую", — резко ответила Орлова, дав Шепелеву публичное общение пресекать все разговоры о Платоне.