Италия отказала Украине в приоритетном праве вступления в ЕС

Нельзя позволить Украине получить преимущество в вопросе евроинтеграции перед другими кандидатами, которые вступили на этот путь раньше. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как уточнил итальянский политик, официальный Рим по-прежнему поддерживает вступление Украины в Евросоюз при соблюдении необходимых для этого критериев.

Однако "мы не можем позволить Украине получить преимущество, забыв при этом о странах Западных Балкан", которые ждут уже больше десятка лет, цитирует Таяни РИА Новости.

Ранее министр Австрии по делам Европы Клаудия Бауэр отметила, что сценария, при котором Украина может стать полноправным членом Евросоюза, не существует. Политик напомнила, что на Украине до сих пор слишком высок уровень коррупции, в том числе в высших эшелонах власти.

На недавнем техническом голосовании Венгрия заблокировала дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Какие-либо сдвиги в обсуждении членства этих стран невозможны до 1 сентября, когда состоится следующее техническое заседание.